Anasayfa Video Galeriler Gündem ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi 13 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 00:00 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir annenin feryadı yürek dağladı. Kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa’yı aramak için Müge Anlı’ya çıkan bir anne, duydukları karşısında sinir krizi geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6165f78006af4d779c202e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı Cezayı duyunca fenalık geçirdi Bahçeli, Millet İttifakı'nı bombaladı: ''Birbirlerine tuzak kuruyorlar'' Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif AK Partili vekil İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı Hacı Sabancı-Nazlı Kaya'nın düğününde olay gönderme İstanbul'da araç içinde tavuk satışına tepkiler büyüyor