ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir annenin feryadı yürek dağladı. Kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa’yı aramak için Müge Anlı’ya çıkan bir anne, duydukları karşısında sinir krizi geçirdi.

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