Anasayfa Video Galeriler Gündem ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 11:15 ATV'nin “Kuruluş Osman” dizisinde Atatürk'ün tarihe yön veren "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d43f3a93f90674f41c0333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili milletvekilinden Sezgin Baran Korkmaz’a övgüler İstanbul'da yağmur sonrası ilginç motosiklet kazası kamerada İmamoğlu: ''Bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz'' Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım İmamoğlu devreye girmişti... Kanuni Sultan Süleyman Portresi İstanbul'da Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi ''Terzi söküğünü dikemez'' sözünü yalanlayan dişçi kendi dişini çekti 3 ilde denize sıfır araziler özelleştiriliyor