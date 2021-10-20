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Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kıskançlık krizine giren bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin alarak polis ekiplerine direndi.

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