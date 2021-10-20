Anasayfa Video Galeriler Gündem Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 19:15 Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kıskançlık krizine giren bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin alarak polis ekiplerine direndi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6170409cbe6637294462567b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van peş peşe depremlerle sarsıldı AK Partili seçmenler Ali Babacan'a tepki yağdırdı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı Son ankette İYİ Parti sürprizi Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti