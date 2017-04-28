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  3. 28 Nisan 2017 16:50

Av yasağı olta balıkçılarını sevindirdi

15 Nisanda başlayan av yasağıyla birlikte Çanakkale’de olta balıkçılarının yüzü gülüyor.

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Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı
Mahkumların saldırdığı polisler canını zor kurtardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camiinde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camiinde kıldı
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'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' sürüyor
'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' sürüyor
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Mangalcılar, az kalsın 500 yıllık camiyi yakacaktı!
Mangalcılar, az kalsın 500 yıllık camiyi yakacaktı!
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Almanyanın İstanbul Başkonsolosluğuna şüpheli paket alarmı
Almanyanın İstanbul Başkonsolosluğuna şüpheli paket alarmı
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Erdoğanın AK Partiye üye olacağı tarih belli oldu!
Erdoğanın AK Partiye üye olacağı tarih belli oldu!