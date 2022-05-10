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  4. Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi

Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi

Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar'ın ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı.

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