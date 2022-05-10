Anasayfa Video Galeriler Gündem Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 07:45 Gişe rekorları kıran, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi Avatar'ın ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6279edddfa60bb34cb081c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu