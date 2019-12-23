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  3. 23 Aralık 2019 14:55

Avatar Atakan babasını şikayet etti: ''Çok çirkin şeyler yaptı''

2016 yılında Survivor yarışmasında şampiyon olan ''Avatar Atakan'' lakaplı Çağan Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.

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