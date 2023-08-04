Anasayfa Video Galeriler Gündem Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:40 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:40 Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesi'nde çalışan bin 160 işçinin maaşlarının düzeltilmesi için eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ccc79b625a776e100e2637" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti Türkiye'nin ''kalp krizi geçirtecek'' istatistikleri açıklandı Ukrayna, Rus gemisini Karadeniz'de vurdu Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı Dev afişler de işe yaramadı: 20 bin TL maaşa kimse dönüp bakmadı! Hakkari'de toplu balık ölümleri korkuttu İHA muhabiri ayı saldırısından kıl payı kurtuldu Türkiye'nin gururu Şahika Ercümen: ''3 dakika için 20 yıl çalıştım!'' İstanbul'da güpe gündüz dehşet! Silahlı saldırı anı kamerada