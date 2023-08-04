Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesi'nde çalışan bin 160 işçinin maaşlarının düzeltilmesi için eylem yaptı.

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