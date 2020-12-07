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  3. 07 Aralık 2020 17:05

Avcılar sahilinde 10 ton denizanası toplandı

İstanbul'da Avcılar sahilini kaplayan dev denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.

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