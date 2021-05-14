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Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını

Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek bir evde parti düzenleyen 23 kişiye ceza yağdı.

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