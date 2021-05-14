Anasayfa Video Galeriler Gündem Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını 14 Mayıs 2021 Cuma Saat: 18:41 Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek bir evde parti düzenleyen 23 kişiye ceza yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609e9a15134bbc4fa858b263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu Denize giren vatandaşlar polisi görünce bakın ne yaptı? Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntüler için açıklama Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı