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  4. Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - İhlas Haber Ajansı

Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - İhlas Haber Ajansı

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