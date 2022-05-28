Anasayfa Video Galeriler Gündem Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - İhlas Haber Ajansı Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi - İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 11:16 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6291da56a0082d1a0f69dd33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trans oyuncu için Barbie bebek üretildi Bridgerton'ın yıldız ismi akıl hastanesine kaldırıldı Gece yarısı vahşeti: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı İstanbul'da iğrenç olay: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar! Aydın'da UFO paniği! Gören inanamadı Altılı zirve öncesi dikkat çeken ''Türkiye’nin Masası'' paylaşımı Üniversitede TÜGVA protestosunda 11 gözaltı Güldür Güldür'den çok konuşulacak 'akaryakıt' skeci İstanbul'da silahlı banka soygunu