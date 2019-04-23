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  3. 23 Nisan 2019 20:09

Avcılar'da 'Telefon kavgası' kamerada

Avcılar'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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