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  3. 17 Nisan 2020 09:20

Avcılar'daki Metrobüs kazasından korkunç görüntü ortaya çıktı

Dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kaza anı saniye saniye yer alıyor.

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