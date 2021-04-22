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  4. AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası!

AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası!

Antalya'da, bir AVM girişinde maske takması için uyarılan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga çıktı.

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