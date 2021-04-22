Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası! AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası! 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 23:00 Antalya'da, bir AVM girişinde maske takması için uyarılan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6081d5f9a4acb44d4f2bb763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken... CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu Uzman isimden dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak Rize'deki vakalarda dikkat çeken detay! Yerli kripto borsası Thodex'e 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması!