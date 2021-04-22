AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası!

Antalya'da, bir AVM girişinde maske takması için uyarılan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında tekme tokat kavga çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6081d5f9a4acb44d4f2bb763" allowfullscreen></iframe>