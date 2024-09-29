AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında uygunsuz hareketler sergileyen iki genç, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

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