Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti 29 Eylül 2024 Pazar Saat: 16:45 Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında uygunsuz hareketler sergileyen iki genç, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f95a0df93112a05808d383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı! İstanbul'da patlama paniği: Motosikletle gelip tozu dumana kattılar Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı Baraj inşaatında 4 bin 500 yıllık keşif: Bir erkeğe ait olduğu tespit edildi İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç öldü