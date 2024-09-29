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  4. AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti

AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında uygunsuz hareketler sergileyen iki genç, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

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