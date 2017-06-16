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  3. 16 Haziran 2017 11:15

AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldılar

Esenyurt’ta hırsızlar bir AVM’nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla ittirerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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