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  3. 21 Haziran 2017 11:15

AVM yangınında 8 milyon TL kül oldu

İzmir'de bir AVM'de çıkan ve güçlükle söndürülen yangında, ortaya çıkan zararın 8 milyon TL olduğu belirtildi.

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Sokak ortasında dehşet kamerada! Önce vurdular sonra tekmelediler
Sokak ortasında dehşet kamerada! Önce vurdular sonra tekmelediler
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Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp
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Yargıtaydan dönen Ergenekon Davasının ilk duruşması başlıyor
Yargıtaydan dönen Ergenekon Davasının ilk duruşması başlıyor
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İBBnin Ramazan ayı etkinlik alanları havadan görüntülendi
İBBnin Ramazan ayı etkinlik alanları havadan görüntülendi
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Elazığda davullu klarnetli sahur halayı
Elazığda davullu klarnetli sahur halayı
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İstanbulda kuyumcu soygunu!
İstanbulda kuyumcu soygunu!