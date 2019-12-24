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  3. 24 Aralık 2019 14:35

AVM’de balon izdihamı: 150 kişi birbirini ezdi, 17 yaralı

Avustralya’da bir alışveriş merkezinde içinde hediye çeki olan balonları yakalamaya çalışan kalabalık arasında yaşanan izdihamda 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

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