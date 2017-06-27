  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Haziran 2017 10:45

AVMde bıçaklı dehşet

Adana'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin, özel güvenlik görevlilerini kovalaması ve daha sonra çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Video Galeri
Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri
Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri
Video Galeri
Ukraynada bombalı saldırı
Ukraynada bombalı saldırı
Video Galeri
Çocuk damat cinayetinde şok detaylar
Çocuk damat cinayetinde şok detaylar
Video Galeri
Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
Video Galeri
Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
Video Galeri
Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza! 1 ölü
Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza! 1 ölü