  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

Güncelleme:

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Saldırganın 14 yaşında olduğu bildirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı
Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama
Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm
İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma!
Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!
İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz
Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı