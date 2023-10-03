Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü 03 Ekim 2023 Salı Saat: 15:25 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 15:25 Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü. Saldırganın 14 yaşında olduğu bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651c08378a4fb3721700fff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı