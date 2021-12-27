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AVM'de el bombalı saldırgan paniği kamerada

Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir AVM’de hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polisin üst araması yaptığı sırada cebinden çıkardığı el bombası ile AVM’de paniğe neden oldu.

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