AVM'de el bombalı saldırgan paniği kamerada

Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir AVM’de hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polisin üst araması yaptığı sırada cebinden çıkardığı el bombası ile AVM’de paniğe neden oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9541f02e98c1cd87173d3" allowfullscreen></iframe>