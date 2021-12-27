Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de el bombalı saldırgan paniği kamerada AVM'de el bombalı saldırgan paniği kamerada 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 08:50 Rusya'nın başkenti Moskova’daki bir AVM’de hırsızlık yaptığı öne sürülen şahıs, polisin üst araması yaptığı sırada cebinden çıkardığı el bombası ile AVM’de paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9541f02e98c1cd87173d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düzce’de mobilya fabrikasında yangın Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi! İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı