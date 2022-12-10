Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 10 Aralık 2022 Cumartesi 17:35 Ankara'nın Mamak ilçesinde bir alışveriş merkezinin yüzde 50 indirim yaptığını duyan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirlerini ezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6394993db0f601266d127f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''siyaseti bırakma'' sinyali Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı