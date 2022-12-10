AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir alışveriş merkezinin yüzde 50 indirim yaptığını duyan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirlerini ezdi.

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