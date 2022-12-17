Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 15:45 Van’da vatandaşlar indirim yapan mağazaya akın etti. Sabahın erken saatlerinde gelip sıraya giren vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639db9df3180301da9283df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi Messi için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı Türkiye Amatör Futbol Ligi ekibinin soyunma odasından skandal görüntüler Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı