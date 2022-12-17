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  4. AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi

AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi

Van’da vatandaşlar indirim yapan mağazaya akın etti. Sabahın erken saatlerinde gelip sıraya giren vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

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