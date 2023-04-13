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  4. AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü

AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü

Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

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