Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 16:45 Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643807741262637443766e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı İstanbul'da metruk bina çöktü! Aile boyu hırsızlar kamerada ABD Başkanı Biden'den bir skandal gaf daha Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının son görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu falaka davasında karar verildi Sokak ortasında ''karı-koca'' dehşeti! Bir polis memuru yaralandı Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi videoSelvi Kılıçdaroğlu kararını verdi