Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada 26 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 13:15 İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de bir kadının etek altı görüntüleri çeken, bir kadına da elle tacizde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İğrenç olay mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671cc15fee04ad447301e403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye bir darbe daha İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği Gözü dönen sürücü 2 kişiyi böyle ezmeye çalıştı Dünyanın en güzel köyü: Asırlardır el değmeyen Birgi'ye giden hayran kalıyor Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu dünyaevine girdi Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Beyoğlu'nda ilginç anlar: Güvenlik kamerasını görünce engelli taklidi yaptı Milyonerler kulübüne bir kişi daha eklendi: Süper Loto'da rekor ikramiye sahibi buldu Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi: Operasyonu anı kamerada