AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada

İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de bir kadının etek altı görüntüleri çeken, bir kadına da elle tacizde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İğrenç olay mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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