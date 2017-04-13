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  3. 13 Nisan 2017 17:45

AVMde Sibirya kaplanı

Rusya’nın Habarovsk kentinde bir alışveriş merkezinde dolaşan kaplan görüntüleri paniğe yol açtı.

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Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Video Galeri
Down sendromlu Sude yunus polisi oldu
Down sendromlu Sude yunus polisi oldu
Video Galeri
AVMde Sibirya kaplanı
AVMde Sibirya kaplanı
Video Galeri
Yaşlı kadından intihar etmek isteyen kadına pes dedirtecek sözler
Yaşlı kadından intihar etmek isteyen kadına pes dedirtecek sözler
Video Galeri
THYdan yolcularına Uzakdoğu yemekleri sürprizi
THYdan yolcularına Uzakdoğu yemekleri sürprizi
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Doğubayazıtta patlayıcı düzenekli tüp bulundu
Doğubayazıtta patlayıcı düzenekli tüp bulundu