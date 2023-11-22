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  4. AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası

AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası

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İstanbul Kadıköy'de bir alışveriş merkezindeki kahve dükkanından İsrail’i protesto eden grup ile müşteriler birbirine girdi.

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