Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 14:35 İstanbul Kadıköy'de bir alışveriş merkezindeki kahve dükkanından İsrail’i protesto eden grup ile müşteriler birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655de783dba7e7a01c0b1363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi Akşener'den Erdoğan'a çağrı: ''Gelin, bizim gibi bu sistemin önüne geçin'' Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü