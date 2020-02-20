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  3. 20 Şubat 2020 16:25

AVM'deki ''yan bakma'' kavgası kanlı bitti !

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde gençler arasında çıkan "yan bakma" kavgasında bir genç yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken bıçağın AVM'ye nasıl girdiği akıllara geldi.

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