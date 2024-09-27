AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde, bir firmanın ürünlerinde yüzde 80 indirim yaptığını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu.

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