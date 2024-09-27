Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 16:35 Güncelleme: 27 Eylül 2024 Cuma 16:35 Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde, bir firmanın ürünlerinde yüzde 80 indirim yaptığını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6b4bebc83fa29780b7173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı Gereği yapıldı: Sokakta uzun namlulu silahlarla poz veren magandalar yakalandı 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi