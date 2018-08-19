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  3. 19 Ağustos 2018 22:15

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli şüpheli bir araç nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (İHA)

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