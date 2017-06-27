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  3. 27 Haziran 2017 05:15

Avrasya Tüneli çıkışında feci kaza! 1 ölü

Fatih’te Avrasya Tüneli çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, yoldan geçen araçların çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

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Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
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Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı
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Karaman şehidinin şarkı söylerken çektiği görüntüler ortaya çıktı
Karaman şehidinin şarkı söylerken çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Yağ varili patladı
Yağ varili patladı
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Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
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Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada
Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada