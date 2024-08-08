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  4. Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü

Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü

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Bursa'da eylem yapan domates üreticileri traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatarak "hükümet istifa" sloganları attı.

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