Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:57 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:57 Bursa'da eylem yapan domates üreticileri traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatarak "hükümet istifa" sloganları attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4b2a2122bb575020571f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu... Rapçi Ceza yeni imajıyla alay konusu oldu Sedan Togg, Togg T10F test sürüşünde ortaya çıktı