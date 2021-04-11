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Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı

Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede yaşanan "koltuk krizi"ni anlattı.

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