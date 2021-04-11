Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı 11 Nisan 2021 Pazar Saat: 10:10 Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede yaşanan "koltuk krizi"ni anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6072a0f0bd6fda3032561d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!