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  4. Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar

Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar

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Macaristan ve Polonya’da çiftçiler, Ukrayna’dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.

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