Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 00:15 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 00:15 Macaristan ve Polonya’da çiftçiler, Ukrayna’dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c695f7eee7afb96d09a783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türünün tek örneği yerli SİHA TB3 bir testi daha geçti Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor Trafikte cezalar bu sefer gökten yağdı! Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi