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  4. Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında

Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 4'ü Türk, 5 mürettebat gözaltına alındı.

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