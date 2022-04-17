Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:15 İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 4'ü Türk, 5 mürettebat gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c674c0f8d8269995991a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada İftar çadırında saç saça, baş başa sıra kavgası Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma! Bu mu kıskanılan Türkiye ? Yağmur altında ''askıda ekmek'' kuyruğu İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi