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  3. 17 Nisan 2017 12:50

Avrupada en yüksek Evet Belçikadan geldi

Türkiye anayasa değişikliği referandumunda yurt dışı Avrupa sonuçlarına göre en çok evet oyu Belçika’dan geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakanın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakanın kabrini ziyaret etti
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Belçika polisi referandum kutlamalarını engelledi
Belçika polisi referandum kutlamalarını engelledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarların yenilenmesi için yetkililere talimat verdi
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti!
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti!
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'Türkiye, ürün ve iş zekâsı üretiminin önünü açabilir'
'Türkiye, ürün ve iş zekâsı üretiminin önünü açabilir'
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YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması
YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması