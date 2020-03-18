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  3. 18 Mart 2020 11:55

Avrupa'daki Türkleri tahliye operasyonu tamamlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 9 Avrupa ülkesinden tahliyelerin tamamlandığını açıkladı.

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