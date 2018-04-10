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  3. 10 Nisan 2018 21:25

Avrupa’nın en büyüğü Eczacıbaşı Vitra

CEV Kupası Final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi Minchanka Minsk’i 3-0’la mağlup ederek kupayı kazandı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Roberto Boris xx, Jana Niklova xx Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz xxx, Meliha xxx, Boskovic xxx, Beyza xxx, Simge xxx, Hande xxx, Adams xxx...

Bilgin Pro
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