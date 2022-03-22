Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok olmaya yüz tutuyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı.

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