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Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok olmaya yüz tutuyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı.

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