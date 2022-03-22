Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor 22 Mart 2022 Salı Saat: 18:15 Uçsuz bucaksız bozkırlar yok olmaya yüz tutuyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239e811b927c623330ed4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada