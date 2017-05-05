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ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
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  3. 05 Mayıs 2017 12:50

Avrupanın kalbi Türk doktora emanet

Almanya'nın Duisbuırg şehrinde bulunan Evengelische Klinikum Niederrhein'ın Kalp Bölümü Başhekimi Türk kökenli Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa'nın ilk ve tek Türk kökenli kadın Yapay Kalp Cerrahi uzmanı olarak ameliyatlara giriyor.

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Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
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İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
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Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı
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Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
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Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
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Gelecek Anneden Başlar!