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  3. 08 Ocak 2021 18:30

Avukat Rahmi Özkan’dan tepki çeken Ümitcan Uygun savunması

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Kaldırımda çay içerken hayatının şokunu yaşadı
Kaldırımda çay içerken hayatının şokunu yaşadı
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Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
Erdoğan'dan Boğaziçi protestosu yorumu: ''Öğrenci değil, teröristler!''
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AK Partili Fatma Şahin, Erdoğan'ı ''başöğretmen'' ilan etti
AK Partili Fatma Şahin, Erdoğan'ı ''başöğretmen'' ilan etti
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Mağarada tüyler ürperten görüntü! 2 arkadaş arkasına bakmadan kaçtı
Mağarada tüyler ürperten görüntü! 2 arkadaş arkasına bakmadan kaçtı
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O ilde korkutan deprem hareketliliği! ''6.8'lik deprem olabilir''
O ilde korkutan deprem hareketliliği! ''6.8'lik deprem olabilir''
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Marmaray'da güvenlik şiddeti kamerada
Marmaray'da güvenlik şiddeti kamerada
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