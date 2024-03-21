Anasayfa Video Galeriler Gündem Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 18:50 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 18:50 Konya'da 37 yaşındaki genç bir avukat, sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc575971c81490d20207e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da yerel seçim cinayet Elon Musk'ın Neuralink'i başardı: Düşünce yoluyla satranç oynadı İki çocuğunu öldürüp bu mektubu yazdı Kuzey Marmara Otoyolu’nda faciadan dönüldü Liselilerin okuldaki ''kız arkadaş'' kavgası kanlı bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi kirli elleri ifşa etti 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada