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  3. 13 Ocak 2020 17:20

Avustralya'yı küle çeviren yangın uydudan görüntülendi

Uzaydan kaydedilen görüntüler, Avustralya’daki yangın felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi. Öte yandan yangınlardan en çok etkilenen hayvan türünün koala olduğu ve neslinin tükenebileceği belirtildi.

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