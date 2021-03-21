Anasayfa Video Galeriler Gündem Avustralya’yı milyonlarca fare bastı Avustralya’yı milyonlarca fare bastı 21 Mart 2021 Pazar Saat: 17:30 Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya’yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60575890b3133e33060741eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı Putin'den hafta sonu kaçamağı Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı Canlı yayında olay kavga! Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi Genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Antalya'da can pazarı! ''İmdat, boğulacağız'' Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucu neye uğradığını şaşırdı Nevruz kutlamalarından korkutan görüntüler 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti