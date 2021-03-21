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Avustralya’yı milyonlarca fare bastı

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya’yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

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