Avustralya’yı milyonlarca fare bastı

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya’yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60575890b3133e33060741eb" allowfullscreen></iframe>