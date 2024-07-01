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  4. Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik

Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Samet Akaydin ile Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı.

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