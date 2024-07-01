Anasayfa Video Galeriler Gündem Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik 01 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 14:31 Güncelleme: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 14:31 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Samet Akaydin ile Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668293a035ebf467b90734b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı İstanbul'da otluk yangını: Alevler tır garajına ilerliyor Çocukken çırak olarak başlamıştı; Türkiye'nin paha biçilemez tarihi halıları artık ona emanet İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Aylıkları 45 bin liraya geliyor, ancak sayıları her geçen yıl azalıyor İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada