Ay çiçeği tarlalarında gün batımı manzarası havadan görüntülendi
02 Temmuz 2019 15:35
Ay çiçeği tarlalarında gün batımı manzarası havadan görüntülendi
Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ay çiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya’da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin tarlaları havadan görüntülendi. Tekirdağ Odayeri mevkinde gün batımının eşsiz manzarasıyla ay çiçeği tarlalarının havadan...