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  3. 13 Haziran 2017 12:45

Aya çıkmayı hayal ediyordu, çatılardan inmiyor

Uzaya gitme hayaliyle astronomi okuyan ve atanamayan Batmanlı Mahmut Tekeş, inşaatlarda çalışıyor. Türkiye’nin 2’nci Astronomi Derneği’nin başkanı olan ve çatı işleri yapan Tekeş, “Aya çıkmayı düşünüyordum ama sadece çatılara kadar çıkabildim” dedi.

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