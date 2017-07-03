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  3. 03 Temmuz 2017 19:15

Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ayağını ağacın gövdesine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
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Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
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Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
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Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
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İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
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Gündüz vakti domuzlar köye akın etti
Gündüz vakti domuzlar köye akın etti