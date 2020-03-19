SON DAKİKA
SINAVLARA KORONAVİRÜS ENGELİ! ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ GÜNCELLEDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Mart 2020 10:20

Ayağı kırılan atının başında ağladı!

Adana'da, kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda, son 400 metreye girilirken İngiliz atı 'Hazeleyes'in ayağı kırıldı. Jokey Sadettin Boyraz, atın önünde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı.

Video Galeri
Didem Arslan Yılmaz'a koronavirüs hattı şoku
Didem Arslan Yılmaz'a koronavirüs hattı şoku
Video Galeri
Türkiye'de sokak ortasında koronavirüs korkusu!
Türkiye'de sokak ortasında koronavirüs korkusu!
Video Galeri
Fatih Camii'nde toplu namaz tartışması kamerada!
Fatih Camii'nde toplu namaz tartışması kamerada!
Video Galeri
Kara Harp Okulu'ndaki ''ayağa kalkmama'' iddiaları için ilk açıklama
Kara Harp Okulu'ndaki ''ayağa kalkmama'' iddiaları için ilk açıklama
Video Galeri
Güliz Ayla'yı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Güliz Ayla'yı kızdıran soru: Striptiz videolarını...
Video Galeri
Hollanda Sağlık Bakanı yere yığıldı !
Hollanda Sağlık Bakanı yere yığıldı !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM