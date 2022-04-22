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Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı

Bursa'da hırsızlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Yonca S. (29), hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığını sorgusunda anlattı.

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