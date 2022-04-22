Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 12:40 Bursa'da hırsızlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 29'u tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Yonca S. (29), hırsızlık yapacağı eve girmeden önce kapı önünde bırakılan ayakkabıları neden kokladığını sorgusunda anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62627823edaf1544c7514fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ezan yarışmasına Türk damgası! Arapların ağzı açık kaldı MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! Bu bir mucize! Minik çocuğu selde buzdolabı kurtardı Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı! Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an