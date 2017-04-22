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  3. 22 Nisan 2017 12:50

Ayakkabıları çalıp, elektrik kablolarına astılar

Esenyurt’ta elektrik kablolarına asılı onlarca ayakkabı ilginç görüntüler oluşturdu. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre apartmanlardan çalınan ayakkabılar buraya atılıyor. İhtiyaç duyan da gelip alıyor.

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